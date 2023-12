F1 | Ferrari, Vasseur e lo slancio positivo in vista del 2024

Quella che si è conclusa a fine novembre ad Abu Dhabi è stata una stagione molto complicata per la Ferrari che ha dovuto fare i conti con una monoposto lontana dall’essere competitiva. L’unica gioia del 2023 è arrivata a Singapore, dove Carlos Sainz ha conquistato l’unica vittoria non firmata dalla Red Bull in questo Mondiale.

Analizzando l’ultimo campionato Frederic Vasseur, che quest’anno ha esordito come team principal della Ferrari, ha sottolineato come i miglioramenti mostrati dalla squadra del Cavallino nella seconda metà di stagione possano ritenersi positivi in chiave futura.

“Penso che abbiamo avuto uno slancio nella stagione in cui abbiamo faticato molto di più – ha dichiarato Vasseur ai microfoni di Sky Sports – Abbiamo avuto problemi di affidabilità, per il campionato non conta solamente l’ultima gara, ma stiamo migliorando. Se diamo un’occhiata agli ultimi tre o quattro appuntamenti, siamo sempre in prima fila, lottiamo con la Red Bull e dobbiamo mantenere questo slancio per il prossimo anno”.

Vasseur, continuando con la propria disamina, ha poi aggiunto: “Non siamo riusciti ad ottenere la seconda posizione più per questione di affidabilità che altro. È bello avere margini di miglioramento anche per il prossimo anno, ma non voglio essere troppo ottimista. Vedendo l’ultima parte della stagione, penso che dobbiamo continuare così”.

Completando il proprio discorso il manager francese ha aggiunto: “L’umore di una squadra si costruisce con i risultati, è l’unica motivazione. Arrivato ad Abu Dhabi ed era un obiettivo finire in seconda posizione, non l’abbiamo raggiunto, ma d’altra parte penso che probabilmente sia anche meglio per noi finire in terza posizione con un buono slancio piuttosto che finire secondi grazie agli scivoloni degli altri”.