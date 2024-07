F1 | Red Bull, Verstappen in Ungheria con la RB20 2.0 [VIDEO]

F1 Red Bull GP Ungheria – Rivoluzione Red Bull nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nella prima ora di attività all’Hungaroring, Max Verstappen ha portato in pista una RB20 totalmente inedita e dotata di diverse novità tecniche sia nella zona anteriore (ala) che in quella posteriore (fondo e pance). Un restyling totale, ben evidente soprattutto per l’assenza die tanti chiacchierati “bazooka” dietro il cockpit del pilota, che sulla carta dovrebbe aiutare il team anglo-austriaco a posizionarsi nuovamente sulla strada corretta per quello che riguarda lo sviluppo dell’auto.

Verstappen, ricordiamo, è stato l’unico ad utilizzare queste novità, mentre Sergio Perez ha affrontato le libere di questa mattina con la specifica aerodinamica utilizzata a Silverstone. Un modo per incrociare i dati e per avere un’idea chiara su quale percorso seguire in vista del prosieguo di questo fine settimana in terra magiara. Appuntamento alle 17.00 di questo pomeriggio per la seconda sessione di libere l’Hungaroring.