F1 | GP Ungheria, prove libere 1: Sainz sorprende e chiude al comando [RISULTATI]

F1 GP Ungheria – Leadership a sorpresa per Carlos Sainz nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In una mattinata caratterizzata dal caldo torrido e da una pista vicina ai 60°, a conferma delle previsioni emerse nei giorni scorsi, l’iberico è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, fissando la livella in 1’18″713, circa due decimi e mezzo della Red Bull di Max Verstappen, totalmente aggiornata rispetto alla specifica che gli appassionati hanno apprezzato a Silverstone.

La Ferrari, grazie alle caratteristiche della pista, è riuscita fin da subito a trovarsi bene con la spec. Evo 2 della SF-24, rivelandosi veloce non solo sul giro, ma anche sul passo gara. Una condizione importante ma che ovviamente dovrà essere confermata anche nella sessione che andrà in scena questo pomeriggio. Verstappen, invece, ha portato al debutto diverse novità tecniche studiate dallo staff tecnico diretto da Pierre Wache, guidando di fatto una RB20 totalmente nuova. Dall’ala anteriore al fondo, passando per il cofano motore.

Sainz al comando, la top dieci nelle prime libere in Ungheria

Tanti cambiamenti, anche sul fronte raffreddamento, che mirano a dare nuova linfa ad una vettura che sembrava aver raggiunto il culmine in termini di crescita. L’olandese, in mattinata, si è focalizzato principalmente sulla raccolta dati e quindi le prestazioni di questo nuovo pacchetto andranno seguire con maggiore attenzione nel pomeriggio, quando il tre volte iridato comincerà a spingere con maggiore decisione sul pedale dell’acceleratore.

Terzo tempo per l’altra Ferrari di Charles Leclerc, apparso leggermente più in difficoltà rispetto al compagno di squadrano seguito da George Russell, Guanyu Zhou e dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. Ottavo Yuki Tsunoda, mentre gli ultimi piazzamenti in top dieci sono andati a Lance Stroll e Lewis Hamilton. 11° Sergio Perez, questa mattina in pista con la Red Bull in versione non aggiornata per offrire un confronto in termini di dati. Appuntamento alle 17.00 di questo pomeriggio per la seconda sessione di libere all’Hungaroring. La sessione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD e su NowTV.

FP1 CLASSIFICATION 🏁 Sainz is quickest and Zhou Guanyu pips both McLarens to the top five in a heavily-upgraded Kick Sauber 🔥#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/H473n2blgx — Formula 1 (@F1) July 19, 2024