F1 | Marko: “Verstappen non andrà in Mercedes al posto di Hamilton”

L’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes, con l’inglese che terminerà questa stagione con i colori della Stella per poi approdare a Maranello a partire dal 2025, lascio libero un importante sedile in Formula 1 che dovrà essere riempito nel miglior modo possibile da Toto Wolff.

Discutendo del futuro mercato Formula 1 legato alla squadra di Barckley, Helmut Marko ha ammesso come il team principal della Mercedes cercherà di avvicinare il miglior pilota attualmente in circolazione: Max Verstappen.

Ma al tempo stesso, come riferito dallo stesso Marko, l’olandese – autentico mattatore dello scorso campionato dove ha letteralmente triturato la concorrenza, conquistando la bellezza di diciannove successi in ventidue appuntamenti – non cederà alle lusinghe della Stella dopo le note vicende del 2021.

“Deve fare tutto il possibile per ottenere i migliori piloti, questo è il lavoro che deve fare un team principal – ha dichiarato Marko, parlando di Wolff, al quotidiano Österreich – Verstappen ha una buona memoria. Sono successe troppe cose in passato. Ricordo Silverstone e quanto accaduto nel finale di Abu Dhabi. È un qualcosa di troppo profondo”.

Lo stesso Marko ritiene che sia impossibile vedere Verstappen con la tuta della Stella: “Lo escludo”.