F1 | Red Bull, prima gara senza podio per Verstappen

Max Verstappen termina la gara di Singapore in quinta posizione, ma che fatica! La scalata fino alla top 5 non è stata semplice per l’olandese, almeno nelle prime fasi di gara. Unico sulle hard, insieme al compagno di squadra, Max riesce a recuperare qualche posizione al via, ma è solo al ventesimo giro, con la Safety Car, che Red Bull sceglie di restare sulla propria strategia, restando fuori su gomma dura. Verstappen risale così in seconda posizione, alle spalle di Sainz, ma è evidente che i problemi visti già da venerdì non sono scomparsi con la bacchetta magica, e lentamente la Red Bull perde posizioni con entrambi i piloti. La sosta ai box arriva solo al quarantesimo giro e finalmente, su mescola media, Verstappen torna ad essere quella macchina da guerra a cui siamo abituati, macinando sorpassi uno dopo l’altro. Lentamente, risale dalla quindicesima fino alla quinta posizione, conquistando un risultato quasi insperato. Una parentesi disastrosa, quella di Singapore, che di fatto mette fine alle speranze di segnare ulteriori record; ma la Formula 1 va veloce e venerdì le vetture scenderanno sulla pista di Suzuka e ci aspettiamo di ritrovare il Verstappen, e la RB19, di sempre.

“Credo che abbiamo fatto del nostro meglio oggi. Avevamo un buon passo e siamo stati sfortunati con la Safety Car: senza questo, saremmo stati in lotta per stare davanti. Era importante non fare alcun errore di strategia: alla fine sono riuscito a divertirmi sul finale, facendo un po’ di sorpassi sulle medie – ha raccontato l’olandese – per ora, l’obiettivo è tornare a vincere in Giappone. E’ necessario che tutto sia perfetto per vincere tutte le fare della stagione, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato e va bene. Tutti hanno visto quanto siamo dominanti e non eredo che comprendano quanto sia difficile”.