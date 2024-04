F1 | Red Bull, Perez si gode il secondo posto: “Bella gara per il team”

Terza doppietta consecutiva della Red Bull in questi primi quattro appuntamenti del 2024. Anche a Suzuka Sergio Perez ha fatto il suo, concludendo nel migliore dei modi un weekend che ieri lo aveva visto concludere le qualifiche a pochi millesimi dalla prestazione valsa la pole al compagno di squadra Max Verstappen.

La gara del messicano, giunto secondo a a 12″5 dalla Red Bull gemella, lo ha visto effettuare ottimi sorpassi fino al consolidamento della piazza d’onore. Punti che hanno permesso a Checo di superare Charles Leclerc nella classifica iridata, ponendosi così a tredici punti da Verstappen.

“Per il team è stata una belle gara – ha dichiarato Perez al termine della gara – La ripartenza è sempre una incognita perché poi devi mantenere la concentrazione per tutto il tempo in cui sei fermo. La mia seconda partenza è stata migliore della prima, ma non è stata sufficiente per passare Max. Ne abbiamo pagato il prezzo perché abbiamo perso il bilanciamento nel primo stint, per cui è mancato passo e ho dovuto spingere per superare Norris”.

Il messicano completando la propria disamina, ha aggiunto: “Con le hard mi sono sentito meglio, ma fin dal primo stint ho sofferto di bilanciamento. Se sono ottimista per questo inizio di stagione? Si, siamo in un buon periodo. Qui lo scorso anno è stato il mio peggiore weekend e dunque se andiamo forte su circuiti del genere ad alta velocità possiamo farlo ovunque”.