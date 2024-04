F1 | Sainz porta la Ferrari a podio nell’appuntamento di Suzuka

Due terzi posti e una vittoria. Questo è il bilancio di Carlos Sainz nelle gara che lo hanno visto in poista in questo primo scorcio di 2024. Lo spagnolo, anche nell’appuntamento odierno di Suzuka, è riuscito a completare una corsa solida che lo ha visto concludere alle spalle del duo Red Bull Verstappen-Perez. La gara dell’alfiere del Cavallino, al suo ultimo campionato in rosso prima di cedere il sedile a Lewis Hamilton, si è ravvivata nel finale dove ha rimontato fino alla terza posizione con il sorpasso decisivo avvenuto sul compagno di squadra Charles Leclerc nel corso del 46° giro.

Altri punti importanti quello conquistato dallo spagnolo che permettono allo stesso Sainz di portarsi a sole quattro lunghezze nel Mondiale piloti da Leclerc. Senza il forfait obbligatorio di Jeddah, la classifica iridata di Carlos sarebbe stata certamente migliore e con tutta probabilità avrebbe potuto essere davanti a Perez.

“Abbiamo fatto una buona gara e onestamente sono contento – ha dichiarato Sainz al termine della gara – Oggi in pista è stata davvero difficile a causa del degrado ma poi all’improvviso, quando sono arrivate le nuvole, il degrado è sceso tantissimo e a un certo punto ho pensato che potevamo andare per una sosta. Poi però sono rimasto su una strategia a due soste e superare Norris alla fine. Sono riuscito a compiere bei sorpassi ma nel complesso è stata dura”.

Sulla rimonta: “Pensavo fosse possibile, ma onestamente credevo fosse più complicato riuscire a risalire al terzo o quarto posto. È stato molto difficile superare le due Mercedes e in generale chi era davanti. C’era bisogno di un grosso vantaggio per avvicinarsi a Lando e Charles. Alla fine ci siamo riusciti e sono stato veloce sulle hard. Sono contento del feeling che mi hanno dato le dure, alla fine sono riuscito a ottenere il podio”.

Sul prossimo appuntamento in Cina: “Penso sarà un weekend difficile per tutti, dove ci sarà la sprint in una pista dove manchiamo da anni. Avremo a disposizione una sola sessione di libere, sarà una bella sfida. Andiamo forte e dobbiamo continuare così. Abbiamo due settimane a disposizione per allenarci, recuperare e spingere”.