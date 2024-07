F1 | Red Bull, niente panico per la crescita di McLaren e Mercedes

F1 Red Bull Wachè – In un’intervista concessa alla testata olandese De Telegraaf, Pierre Wachè ha parlato della sfida tra Red Bull, McLaren e Mercedes per la leadership della classifica, evidenziando come a Milton Keynes si stia facendo il massimo per conquistare nuovamente il livello di competitività espresso all’inizio di questa annata. Da un mese e mezzo a questa parte, McLaren e Mercedes sono riuscite a compiere un passo in avanti non indifferente sul piano delle performance, aspetto che ha costretto Max Verstappen agli straordinari al volante della RB20. Una situazione inattesa e ovviamente complessa che la squadra, grazie ad una serie di aggiornamenti che verranno montati in vettura nelle prossime settimane, cercherà di arginare.

Wachè invita la Red Bull alla prudenza

“All’inizio di questa stagione gli avversari non erano così vicini come ci aspettavamo, ma lo sviluppo di metà campionato ha permesso a Mercedes e McLaren di avvicinarsi. Dall’inizio di maggio, a Miami, la seconda ha compiuto un enorme step in avanti e lo stesso sta facendo la prima nelle ultime gare. C’è stato un avvicinamento del gruppo in generale e adesso starà a noi lavorare per riproporci nella condizione che vantavamo all’inizio di questo campionato. Ultimamente non siamo stati dominanti, ma non c’è alcun motivo per premere il pulsante panico. In fabbrica si possono accelerare le cose, ma cambiare idea ogni cinque minuti non è l’atteggiamento giusto per lavorare con 300 ingegneri”.