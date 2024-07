F1 | Toyota punta al ritorno in Formula 1

Dopo 15 anni di assenza, il costruttore giapponese sarebbe pronto per ritornare in Formula 1. Secondo quanto dichiarato da Formula.hu infatti, Toyota avrebbe contattato la Haas per una possibile partnership. Si tratterebbe di un accordo molto simile a quanto visto tra Sauber e Audi, concluso positivamente. La fonte riferisce che, data la motivazione di Toyota e le conversazioni di successo con Haas, è probabile che le parti inizieranno a lavorare a stretto contatto prima del progetto del 2026.

Non si esclude inoltre che, presumibilmente dal 2025 in poi, Toyota potrebbe anche collaborare con Haas alla costruzione di parti di automobili (in cui Dallara sarebbe ancora inclusa). Secondo il ben informato sito web ungherese, ora c’è una base per una possibile partnership tra Haas e Toyota. Il produttore giapponese non ha piani immediati per la fornitura di motori nel prossimo futuro, ma Toyota vuole collaborare con Haas nella produzione del telaio per il 2026. Parte di questo piano sarebbe quello di utilizzare la galleria del vento di Toyota, che si trova a Colonia. Considerata poi la possibile partnership che Toyota ha in mente, non è da escludere che valutino anche di costruire un proprio motore nel prossimo futuro.