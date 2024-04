F1 | Red Bull monopolizza la prima fila nelle qualifiche del GP di Cina

F1 qualifiche GP Cina – Red Bull ha completato la prima fila nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo la vittoria nella Sprint ottenuta questa mattina, Max Verstappen ha ribadito la forza della RB20 anche nelle manches ufficiali di questo pomeriggio, ottenendo la quinta pole position consecutiva di questo inizio di stagione. Mai realmente messo in difficoltà dai rivali, l’olandese ha fermato il cronometro in 1’33″660, circa tre decimi e mezzo più rapido dell’altra RB20 del compagno di scuderia, bravo – come accade spesso in questo inizio di stagione – ad ottimizzare al meglio il potenziale del proprio pacchetto tecnico.

Red Bull detta il passo in Cina, Ferrari costretta a rincorrere

Una condizione di forza “assoluta” da parte del team austriaco che potrebbe confermarsi anche domani, visto il passo che i piloti hanno mostrato nel corso delle varie sessioni che si sono susseguite nel corso del fine settimana. In terza posizione ha trovato posto uno straordinario Fernando Alonso, bravo a riscattare la prestazione opaca della Sprint di questa mattina, seguito a ruota da Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc, in difficoltà nel primo settore del circuito cinese ma davanti a Carlos Sainz, 7°, autore fra l’altro di un contatto con le barriere in Q2 (fortunatamente senza conseguenze per lui e per l’auto).

Crolla Hamilton, fuori dalla Q1

George Russell ha portato la propria Mercedes in ottava posizione, a conferma di una W15 che non si è riuscita a ad adattare alle caratteristiche del tracciato di Shanghai, mentre Nico Hulkenberg e Valtteri Bottas hanno occupato gli ultimi due posti in top dieci. Male Lewis Hamilton, 18° e mai realmente in lotta per le posizioni di vertice della classifica. L’inglese ha sofferto un feeling non perfetto con la vettura e una piccola sbavatura, nel corso dell’ultimo tentativo in Q1, l’ha costretto a chiudere anzitempo il proprio sabato.

Appuntamento alle 9.00 di domani mattina per la partenza di questo Gran Premio di Cina, prova che manca in calendario dall’ormai lontana stagione 2019.

QUALIFYING CLASSIFICATION Five poles in a row in 2024 for Max Verstappen 😮#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/NdIRvnHzMW — Formula 1 (@F1) April 20, 2024