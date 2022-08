F1 | Red Bull, Max Verstappen: “La vettura va forte, ora spero nell’asciutto”

Max Verstappen si mette al comando della classifica nella seconda sessione di prove libere in Belgio, ma il rientro in ufficio, per l’olandese, è più che amaro. E’ stato rivelato oggi che il campione del mondo sarà tra coloro che dovranno scontare una penalità: la Red Bull monterà un motore completamente nuovo, sbloccando la nuova parte ibrida (omologabile fino al 1 Settembre). A rendere la pillola meno dura da digerire la notizia che anche Charles Leclerc, rivale all’inseguimento per il campionato, sconterà una penalità, e così i due partiranno entrambi dal fondo. Difficile giudicare le prestazioni dei due in pista a causa della pioggia nella parte finale delle FP2, ma di certo il tempo dell’olandese fa ben sperare i tifosi orange: Max sembra volare nel settore guidato, e di certo ci sono le premesse per una grande gara, con Verstappen e Leclerc che lotteranno già dal fondo.

“Sin dai primi giri oggi abbiamo capito che la vettura stava andando bene, il che è positivo. Non è cambiato molto nel corso delle sessioni, abbiamo cercato di trovare il miglior set-up possibile per la vettura e credo che, appena scesi in pista, la vettura fosse già a buon punto – ha spiegato il campione del mondo – ovviamente, ci sono delle cose che dovremo affinare, come il bilanciamento, ma possiamo lavorarci. Quando ha cominciato a piovere non ho spinto al massimo, ma speriamo che il peggio sia passato oggi, così che le prossime sessioni siano asciutte“.