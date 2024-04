F1 | Red Bull, Marko strizza l’occhio a Sainz ma sostiene Perez

Le recenti prestazioni di Carlos Sainz hanno chiaramente attirato le attenzioni dei top team rivali della Ferrari. Lo spagnolo, che a fine stagione chiuderà la propria esperienza con Maranello per far spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, è il pezzo pregiato del prossimo mercato piloti. Non solo Mercedes, ma anche Red Bull per bocca di Helmut Marko ha mandato segnali (indiretti) nei confronti dell’attuale alfiere del Cavallino.

Lo storico consulente di Milton Keynes ha fatto i complimenti a Sainz per quanto mostrato in pista nei recenti appuntamenti, ma al tempo stesso il manager austriaco si è congratulato con Sergio Perez per il passo mostrato in questo inizio di stagione. Ricordiamo che il contratto di Checo con Red Bull scade alla fine di questo campionato, con il messicano chiamato a riscatto un difficile 2023 chiuso al secondo posto nel Mondiale piloti ma a distanza siderale dal compagno di squadra Max Verstappen.

“Chiaramente il suo stato di forma è interessante – ha dichiarato Marko, intervistato dall’emittente austriaca Laola 1- Ma bisogna sottolineare che Checo ha disputato tre buone gare quest’anno. Il motivo per cui è rimasto indietro a Melbourne è stato causato dal sottoscocca danneggiato e dal degrado delle gomme”.

Marko poi, continuando a parlare di Perez, ha detto: “Il suo unico punto debole è in qualifica, se riesce a migliorare in quell’area non c’è bisogno di pensarci, l’ambiente in squadra è molto buono anche per lui.”