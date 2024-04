F1 | Domenicali: “Hamilton non ha perso talento e fame di successi”

Carlos Sainz è senza ombra di dubbio il pilota che in queste settimane ha catalizzato le attenzioni mediatiche del Circus. Lo spagnolo è tornato in pista come meglio non poteva, dopo l’operazione per la rimozione dell’appendicite che lo ha costretto allo stop forzato a Jeddah dove è stato sostituito da Oliver Bearman, conquistando una grande vittoria nell’appuntamento di Melbourne.

In molti, vedendo le prestazioni dello spagnolo che nelle due gare disputate in questo primo scorcio di 2024 ha ottenuto un terzo e un primo posto, si sono domandati se in Ferrari abbiano fatto bene a non rinnovare il contratto al 55 per puntare sull’usato sicuro (e che usato!) che corrisponde al nome di Lewis Hamilton.

Discutendo dell’attuale pilota in forza alla Mercedes, che a fine anno concluderà la propria lunga esperienza con la Stella per approdare alla corte del Cavallino dove formerà una super line up con Charles Leclerc, Stefano Domenicali ha sottolineato come l’inglese – a discapito dell’età – non abbia perso smalto e fame di vittoria.

“Qualcuno pensa non ci sia bisogno del sette volte campione del mondo, conosco il ragionamento. Ma è un ragionamento sbagliato – ha dichiarato Domenicali, intervistato da Leo Turrini sulle colonne della sezione sportiva del Quotidiano Nazionale – Carlos è un signor pilota e non a caso è l’uomo mercato del momento. Troverà una sistemazione all’altezza delle sue qualità. Ma con Hamilton la Ferrari ha fatto una grande operazione, non solo a livello di marketing. È una scelta strategica, ecco”.

Domenicali, continuando a parlare di Hamilton, ha aggiunto: “Hamilton troppo vecchio? No. Io sono presente a tutte le gare, non ha perso niente del talento e ha ancora fame di successi”.