F1 | Red Bull, il perfezionista Newey: “Ci sono cose che andrebbero migliorate sulla RB19”

Il 2023 è stato un anno da incorniciare per la Red Bull e per Max Verstappen. La scuderia di Milton Keynes ha infatti monopolizzato la scena in pista, conquistando la bellezza di ventuno vittorie in ventidue appuntamenti delle quali diciannove portano la firma dell’olandese che si è laureato campione del mondo per la terza volta in carriera.

Discutendo di un anno magico, dove anche con le difficoltà riscontrate da Sergio Perez il team anglo-austriaco è riuscito ad ottenere per la prima volta nella propria storia la doppietta nel Mondiale piloti, Adrian Newey ha ammesso come le criticità emerse nel weekend di Singapore abbiano permesso di mettere in evidenzia gli aspetti negativi della vettura. Marina Bay è stata l’unica gara dove la Red Bull ha mancato l’appuntamento con la vittoria, andata alla Ferrari di Carlos Sainz.

“Quando è incominciato il campionato credevamo sarebbe stato difficile, nessuno poteva pensare ad un esito del genere – ha dichiarato Newey, intervistato dal podcast Formula For Success – Ma quando la vivi dall’interno non vedi l’ora, non ti fermi a riflettere. In questa stagione abbiamo stracciato record, ma al tempo stesso bisogno guardare la realtà e dire che ci sono cose nella monoposto che potrebbero essere migliorate”.

Newey, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Singapore ha rappresentato una gara non vinta. Ci è servita, perché ha messo in evidenza le debolezza della vettura. Poi ho pensato: ‘Come possiamo migliorare per il prossimo anno? E guardare avanti'”.