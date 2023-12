Il 2023 è stato un anno altalenante per Sergio Perez. Il messicano è stato protagonista di alti e bassi, dove ha peccato di costanza. Checo infatti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ottenendo due vittorie (le uniche dell’ultimo Mondiale) che lasciavano ben sperare per il suo campionato. Ma dopo il successo di Baku Perez si è eclissato, perdendo terreno nei confronti del compagno di squadra Max Verstappen rendendosi protagonista di diversi errori.

Nonostante la mancanza di costanza, Checo è riuscito a conservare il secondo posto nella classifica finale ma al tempo stesso è già proiettato alla prossima stagione dove farà tesoro delle lezioni apprese quest’anno.

“Ho avuto alcuni brutti fine settimana – ha dichiarato Perez, citato da RaceFans – Abbiamo iniziato l’anno davvero bene nelle prime cinque, sei gare, ma poi non siamo riusciti a progredire insieme alla macchina. Questo mi è mancato nell’anno, voglio migliorare notevolmente l’anno prossimo. Penso che questi problemi mi abbiano fatto capire molto di più cosa stavo facendo con l’assetto, come stavo impostando la macchina, quale direzione devo prendere quando ho problemi. Ci renderà più forti l’anno prossimo”.

Il messicano ha poi aggiunto: “Ci concentreremo moltissimo per assicurarci di poter progredire durante la stagione. Penso che questa sia la cosa principale. Se fossimo stati in grado di continuare a progredire durante l’anno avremmo avuto una stagione molto più competitiva”.

L’alfiere della Red Bull, completando il proprio discorso, ha detto: “Avevamo quel deficit all’interno della macchina, giravamo weekend dopo weekend non riuscendo a migliorare. Ma una volta che siamo riusciti a superare questo problema, abbiamo capito molte cose. E questo in pratica significa che semplicemente non stavamo facendo le cose nel modo giusto”.