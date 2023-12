F1 | Red Bull, Horner predica calma sulla prossima stagione ricordando il 2021

Quello concluso lo scorso weekend ad Abu Dhabi è stato un anno a dir poco incredibile per la Red Bull, con la scuderia anglo-austriaca che ha monopolizzato la scena in pista conquistando ben 21 vittorie in 22 appuntamenti. L’unico successo non firmato Red Bull è stato ottenuto dalla Ferrari di Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore.

Analizzando una stagione magica, che ha portato la Red Bull a chiudere anzitempo le pratiche iride nel Mondiale costruttori e piloti con Max Verstappen, Chris Horner predica calma in vista del prossimo campionato non dando per scontato una supremazia così marcata anche con la monoposto 2024. Il team principal di Milton Keyens ha infatti ricordato come proprio la Red Bull riuscì ad interrompere l’egemonia Mercedes nel 2021, laureandosi campione del mondo con Verstappen.

“L’abbiamo visto nel 2020 con la Mercedes – ha dichiarato Horner, citato da Autosport – Se ricordate quello è stato il loro anno più dominante di sempre eppure siamo riusciti a batterli nel 2021. C’è un minimo cambiamento nelle regole, nulla resta fermo. Abbiamo visto i rivali avvicinarsi in diverse piste e sono sicuro che i concetti coincideranno”.

Horner ha poi aggiunto: “Non penso che saremo mai in grado di ripetere la stagione che abbiamo avuto, ma speriamo di poter prendere le lezioni dalla RB19 e applicarle alla RB20 e progettare un’auto in grado di difendere i titoli”.