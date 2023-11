F1 | Ferrari, Elkann: spingere nei prossimi campionati per convertire pole in vittorie

Il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova stagionale disputata domenica scorsa sulla pista di Yas Marina, non ha regalato alla Ferrari il sorpasso tanto sperato sulla Mercedes. La scuderia del Cavallino dopo essersi messa a ridosso della Stella negli ultimi appuntamenti, portandosi a soli quattro punti di ritardo in classifica dopo Las Vegas, non è riuscita a conquistare il secondo posto nel Mondiale costruttori dovendosi così accontentare del gradino più basso del podio iridato.

Sul campionato disputato dalla Rossa ne ha discusso il presidente John Elkann, con il CEO di Exor che ha esternato delusione per non aver concluso il campionato da vice campioni del mondo.

Il 2023 è stata un’altalena di alti e bassi vissuta da Maranello, dove l’unica gioia è stata rappresentata dalla vittoria di Carlos Sainz a Singapore. Successo, tra l’altro, coinciso con le difficoltà Red Bull che non hanno permesso alla squadra anglo-austriaca di monopolizzare la scena come invece è accaduto nelle restanti trasferte del Mondiale.

“È stata una stagione deludente per come è finita ad Abu Dhabi dove per poco non siamo arrivati secondi in campionato – ha dichiarato Elkann, citato dall’Ansa, durante l’Investor Day Exor – Nell’ultimo quarto di campionato ci siamo giocati seriamente il secondo posto”.

Il presidente della Ferrari, completando il proprio discorso, ha poi aggiunto: “Eravamo in gara anche con Red Bull. Se si guarda alle pole position che abbiamo ottenuto quest’anno è un numero molto alto. Ora dobbiamo spingere nei prossimi campionati per convertire maggiori pole in vittore”.