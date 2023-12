F1 | Hamilton ha pensato al ritiro dopo Abu Dhabi 2021

Il finale di stagione 2021 è una ferita ancora aperta nei ricordi di Lewis Hamilton. Lo stesso inglese, discutendo con vari media, ha ricordato come dopo quella cocente delusione abbia addirittura pensato al ritiro dalle corse. Il sette volte campione del mondo ha infatti sottolineato l’amarezza subita nella corsa conclusiva di Abu Dhabi, dove perse il titolo subendo il sorpasso decisivo da Max Verstappen nell’ultimo giro con tutta la mole di polemiche generata dalle decisioni prese dalla direzione gara dopo l’incidente della Williams di Nicholas Latifi.

Ma poi, come ammesso dallo stesso Hamilton, i pensieri iniziali hanno lasciato spazio alla razionalità decidendo di restare nel Circus.

Proprio al 2021 risale l’ultima vittoria di Lewis Hamilton in Formula 1, ottenuta sul tracciato cittadino di Jeddah. Due anni dopo l’inglese continua a essere fermo a quota 103 successi, condizionato da una monoposto che in questo biennio ha perso competitività con il passaggio alle vetture a effetto suolo.

“Se ho pensato al ritiro? Certamente, sì – ha dichiarato Hamilton, citato da Motorsport – C’erano così tante cose che mi passavano per la testa in quel periodo. Ma penso che una delle cose peggiori che puoi fare sia prendere decisioni basate sulle emozioni, perché quando sei emotivo e nella foga di quel momento, il più delle volte , non prenderai le decisioni migliori”.

L’alfiere della Mercedes ha poi detto: “Le emozioni erano forti, è stato un periodo davvero, davvero difficile. Ho dovuto solamente aspettare che le cose si calmassero che i miei pensieri fossero chiari e fossi in grado di prendere le giuste decisioni”.