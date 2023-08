F1 | Mercedes, Frederik Vesti alla guida della W14 nelle libere del Messico

La Mercedes ha annunciato la presenza di Frederik Vesti nel weekend del Gran Premio del Messico che si svolgerà dal 27 al 29 ottobre 2023. Il giovane pilota appartenente all’Academy della Stella prenderà dunque parte per la prima volta ad un fine settimana iridata, dove guiderà la W14 nella prima sessione di prove libere all’Hermanos Rodriguez. Non sarà però un debutto assoluto su una Formula 1 per il danese, che ha avuto già l’occasione di portare in pista la monoposto tedesca nei test di Abu Dhabi dello scorso anno.

“Sono incredibilmente orgoglioso di disputare la sessione di FP1 a Città del Messico con il team: è un sogno che si avvera – ha dichiarato Vesti – Pensare che tra meno di due mesi farò la mia prima sessione ufficiale di Formula 1 con la Mercedes, che ha vinto otto campionati costruttori consecutivi, è incredibile. Questo è stato il mio sogno sin da quando ero bambino e qualcosa per cui ho lottato per tutta la mia carriera fin da piccolo. Ci è voluto molto duro lavoro e questo è un passo molto importante nel mio viaggio”.

Vesti poi ha aggiunto: “Essere in grado di fare esperienza su una vettura di F1 al fianco di alcuni dei migliori piloti del mondo è qualcosa che non vedo l’ora di fare. Voglio ringraziare la Mercedes per questa incredibile opportunità, così come i miei sponsor e il mio manager per aver sempre creduto in me. Non vedo l’ora di guidare la W14 per la prima volta”.

“Fred ha finora fatto un importante percorso nella stagione di Formula 2 – ha detto Toto Wolff – Guidare in una sessione di FP1 è il passo successivo nel suo sviluppo e non vediamo l’ora di dargli questa opportunità. È un giovane pilota di talento, non solo veloce ma premuroso, e capisce esattamente cosa la squadra sta cercando da lui in macchina. Sono sicuro che farà bene e fornirà un solido punto di partenza per il nostro lavoro durante il fine settimana”.