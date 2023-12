F1 | Mercedes, Hamilton sulla nuova stagione: “Ora sappiamo cosa fare”

Gli ultimi due campionati sono stati molto difficili per la Mercedes che ha riscontrato numerose problematiche legate al nuovo regolamento ad affetto suolo. Da essere “lepre” la scuderia della Stella si è ritrovata “cacciatore”, essendo costretta ad inseguire dopo la lunga striscia di vittorie che ne ha caratterizzato gli anni dall’avvento dell’era ibrida.

Discutendo delle criticità emerse sulle W13 e W14, con la Mercedes che nell’ultimo biennio ha vinto solamente una gara con George Russell a Interlagos, Lewis Hamilton ha ammesso come l’eccessivo carico sulle vetture abbia costituito un ostacolo alla competitività nel medio e lungo periodo da parte di Brackley.

“Credo che ora abbiamo sappiamo cosa fare, ciò che è mancato negli ultimi due anni – ha dichiarato Hamilton alla BBC – Ma comunque arrivarci non è qualcosa di lineare. E c’erano alcune cose, decisioni che sono state prese, che ti hanno bloccayo, e non puoi fare nulla a causa del budget cap e di tutte le altre cose”.

Hamilton ha poi aggiunto: “Se guardiamo alla Red Bull in Bahrein l’anno scorso hanno fatto un lavoro straordinario, hanno avuto un problema di porpoising e l’hanno risolto quella stessa settimana. Se stai costruendo un muro ci vuole mattone dopo mattone, sviluppo dopo sviluppo. Forse hanno aggiunto qualcosa e questo non ha aumentato le prestazioni. Ma stavano ancora costruendo”.

L’inglese ha poi detto: “Noi invece abbiamo dovuto abbattere il muro, se vogliamo, in termini di aerodinamica. Abbiamo avuto molta aerodinamica sulla monoposto dello scorso anno. Abbiamo dovuto eliminare un sacco di carico e poi provare ad aggiungerlo lentamente. Ma ogni volta che lo facevamo era peggio. Per questo non siamo migliorati per molto tempo. Siano nervosi all’idea di apportare un cambiamento troppo grande e che sia quello sbagliato. Abbiamo obiettivi più alti che mai, perché abbiamo un enorme divario da colmare. Questo rende le cose davvero complicate”.