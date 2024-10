F1 | Alpine, Gasly è dodicesimo: “Conquistare punti nella Sprint sarà complicato”

Austin – Pierre Gasly scatterà dalla dodicesima casella in griglia nella Sprint Race di Austin. Il francese condividerà la sesta fila con la Red Bull di Sergio Perez.

La Alpine, in Texas colorata con una speciale livrea dedicata a Indiana Jones, ha portato un nuovo pacchetto di aggiornamenti e per Gasly è fondamentale concentrarsi su quello: lo sviluppo della vettura sarà fondamentale per assicurare alla squadra una stagione migliore per il 2026. Intanto, testa alla Sprint: la zona punti è lontana, ma Gasly spera in alcune opportunità.

Gasly: “Sarà una sfida conquistare punti partendo da questa posizione”

“Abbiamo fatto un buon lavoro oggi, preparandoci a questo weekend di Sprint. E’ la prima volta con il nuovo pacchetto, ci sono diversi aggiornamenti. A questo punto, è importante continuare a studiare la vettura, raccogliendo tanti dati per spingere con gli aggiornamenti, che ci aiuteranno anche per la prossima stagione. Sarà una sfida conquistare punti partendo da questa posizione, ma faremo del nostro meglio: non si sa mai cosa può accadere durante una corsa”.

Ocon: “Non abbastanza veloci per il Q2”

Qualifica Sprint diversa, invece, per Esteban Ocon: il futuro pilota della Haas resta escluso in Q1 e dovrà ricostruire la sua gara dalla diciassettesima posizione.

“Abbiamo fatto un buon lavoro nelle FP1 per prepararci alla qualifica Sprint. Eravamo vicini al Q2, ma ci manca ancora il passo. Di solito ci sono delle opportunità nelle gare Sprint, e faremo del nostro meglio per approfittarne. Continueremo a fare il possibile e di arrivare a delle soluzioni per migliorare la vettura ed estrarre ancor più performance rispetto al pacchetto che abbiamo”.