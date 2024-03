F1 | Racing Bulls, Tsunoda in Q3 : “La squadra mi ha dato una gran macchina” 

Jeddah – Yuki Tsunoda conquista la nona posizione nelle qualifiche dell’Arabia Saudita. Il pilota giapponese riesce a ripagare gli sforzi del team di Faenza che, dopo il lavoro della notte, riesce a trovare il giusto compromesso per la VCARB01. Tsunoda scatterà quindi dalla quinta fila, accanto alla Aston Martin di Lance Stroll, decimo.

Tsunoda: “La squadra mi ha dato una gran macchina”

“Ce l’abbiamo fatta! Sono molto felice oggi. La squadra ha fatto un lavoro fantastico dandomi una gran macchina e mi sono divertito; un enorme grazie a tutti! Ci aspettavamo una sessione difficile, ma mi sono concentrato su me stesso per tirare fuori il massimo delle performance dalla vettura e sono contento di essere riuscito a ottenere questo risultato – ha dichiarato il giapponese – è la prima Q3 dell’anno e ci dà ulteriore fiducia per il futuro. Oggi mi sono divertito molto, ma domani non sarà facile; ora dobbiamo concentrarci sulla gara. Abbiamo molte dalla grande esperienza e sono fiducioso che riusciremo a massimizzare il nostro pacchetto e a segnare qualche punto”.

Ricciardo: “Sapevo di non poter fare meglio”

Qualifiche più brevi, invece, per Daniel Ricciardo. L’australiano si ferma in Q2 in quattordicesima posizione.

“È stata una qualifica molto frustrante. Rispetto al Bahrain, dove ero frustrato con me stesso perché sapevo che c’era margine di miglioramento a disposizione, oggi è stato un po’ più un mistero. So dove si poteva fare il tempo, ma non so come avremmo potuto ottenerlo in quella sessione. Ero fiducioso per le qualifiche e mi sentivo a mio agio con la macchina, ma nel secondo run ho commesso un errore. Tuttavia, eravamo ancora in lotta – ha spiegato Daniel – una volta entrati in Q2, tutti hanno migliorato il loro tempo sul giro, ma io sentivo di non potere fare meglio di ciò che avevo già fatto, così siamo stati eliminati. Non era una questione di sottosterzo o sovrasterzo, non avevo semplicemente il grip necessario rispetto agli altri. Complimenti a Yuki, ha fatto un ottimo lavoro! Pensando a domani, ho in mente alcune aree da analizzare e speriamo di trovare un po’ più di performance per la gara”.