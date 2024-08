F1 | Sauber, Bottas e Zhou a caccia del primo punto a Monza

La Sauber è in cerca del riscatto a Monza dopo un difficile weekend a Zandvoort. In Olanda Valtteri Bottas e Zhou Guanyu si sono ritrovati a correre una gara da spettatori, troppo lontani dagli avversari per poter ingaggiare qualsiasi lotta. Alla vigilia del sedicesimo appuntamento stagionale il team elvetico è ancora a caccia del primo punto iridato: i due piloti non sono mai riusciti concretamente ad avvicinarsi alla zona punti, ma Bottas e Zhou sono convinti che Monza possa essere la pista giusta per centrare l’obiettivo.

Bottas: “Stiamo lavorando durante per ribaltare le sorti della stagione”

“A Monza tenteremo di lasciarsi alle spalle il difficile weekend di Zandvoort, magari facendo dei passi avanti in termini di performance. Il Gran Premio d’Italia è sempre un evento speciale, è una delle gare più lunghe del calendario e puoi sentire il tifo degli appassionati tifosi all’interno della vettura, sono loro il vero spettacolo. Mi sono divertito a correre qui negli anni, e non vedo l’ora di tornare in pista. In fabbrica stanno lavorando durante per ribaltare le sorti della nostra stagione: speriamo che questa pista si adatti meglio alla nostra vettura, l’obiettivo è ornare ad essere competitivi per cercare di conquistare il primo punto della stagione”.

Zhou: “In Italia per voltare pagina”

“Zandvoort è stata dura da digerire, ma ormai è andata e in Italia vogliamo voltare pagina, per terminare al meglio questa parte di stagione Europa. Credo che le cose andranno meglio a Monza per noi: è una pista molto diversa da Zandvoort e non dovremmo trovare condizioni estreme. La gara sarà senz’altro unica, per la sua incredibile storia e l’incredibile energia dei tifosi. Questo weekend l’obiettivo è lo stesso: lavorare sulla performance ed estrarre il massimo dalla vettura”.

