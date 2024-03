F1 | Racing Bulls, obiettivo riscatto nel fine settimana di Jeddah

F1 Racing Bulls GP Arabia Saudita – Obiettivo riscatto per Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda nel prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. I due portacolori della Racing Bulls, dopo gli attriti emersi in Bahrain, saranno chiamati ad una prestazione di spessore a Jeddah, il cui tracciato – almeno sulla carta – dovrebbe premiare le caratteristiche della VCARB01. Ricciardo, ricordiamo, ha chiuso la gara di Sakhir in 11° piazza, mentre Tsunoda si è classificato alle sue spalle, anche se a causa di un ordine di scuderia rilasciato dal team sul finale della corsa.

Ricciardo punta alla top dieci a Jeddah

“La prima gara è stata un’occasione per tutti, me compreso, di togliersi di dosso un po’ di ruggine. Durante il fine settimana, ho fatto alcune cose bene e altre meno bene. Ora non vedo l’ora che arrivi il prossimo. Sono contento che sia un back-to-back e che ci sia un’altra gara subito dopo la prima. Sono rimasto in Bahrain per qualche giorno, me la sono presa comoda, ma sono rimasto attivo giocando un po’ a Padel con dei ragazzi!

Sabato sera, dopo la gara, abbiamo condotto molte analisi e sono emerse molte cose positive. Nel breve periodo, ci servirà una gara perfetta per andare a punti, ma credo che nel corso delle prossime gare continueremo a diventare sempre più forti. Quella di Jeddah è una pista molto diversa e sono entusiasta di tornarci a correre. Con una gara alle spalle, credo di poter tirare fuori qualche decimo in più dalla macchina questo fine settimana.

Ho già corso due volte in Arabia Saudita e il mio miglior risultato è stato un quinto posto. È una pista fantastica, mi piace molto, e sono davvero felice di tornarci. L’aderenza è piuttosto elevata per essere un circuito stradale, quindi non vedo l’ora di affrontare la sfida dell’alta velocità e l’adrenalina che ne deriva. Il primo settore è velocissimo: una volta superate le curve 1 e 2 bisogna tenere duro perché le forze G sul corpo sono davvero elevate. È una pista vera, molto fisica.”

Tsunoda non vede l’ora di tornare in vettura

“Sono rimasto in Bahrain per qualche giorno dopo la gara e ora non vedo l’ora di tornare in macchina a Jeddah. In questa fase della stagione, vuoi sempre stare in macchina! Prima del test c’è stato tanto clamore attorno alla nostra squadra, che è continuato anche nella fase di preparazione alla prima gara, ma all’interno del garage, ovviamente, non ci abbiamo fatto caso. Ad essere sincero, non mi aspettavo molto dal Bahrain, ma alla fine è stato meglio di quanto pensassi in termini di prestazioni della vettura, soprattutto in qualifica. In realtà, anche il passo gara era piuttosto buono, ma ci sono stati dei fattori che hanno reso questo aspetto difficile da vedere dall’esterno.

È stato un weekend utile, nel corso del quale abbiamo imparato molto sulla nostra vettura, sui suoi limiti e sulle aree sulle quali possiamo migliorare. Ad esempio, le modifiche effettuate tra le prime due sessioni di libere non hanno funzionato come volevamo, quindi abbiamo fatto ulteriori modifiche ed è andata molto meglio per le PL3 e per le qualifiche; quindi, quanto appreso ci sarà utile questo weekend. La nostra squadra non ha solo cambiato nome, ma è nuova sotto molti aspetti; abbiamo nuove persone e abbiamo implementato nuove procedure, quindi stiamo ancora imparando a lavorare bene insieme, oltre a conoscere la nuova vettura.

Ora continueremo questo processo in Arabia Saudita. L’anno scorso ero in zona punti fino a un paio di giri dalla fine. Mi piace questa pista perché è molto veloce, divertente da guidare, e sarà la prima occasione per vedere come si comporta la nuova vettura su un tracciato molto diverso. Non ci sarà praticamente alcun degrado degli pneumatici e vedremo come funziona l’aerodinamica della vettura alle alte velocità. È un circuito velocissimo e i muretti sono molto vicini, il che rende il tutto molto interessante dall’interno dell’abitacolo. Siamo tutti motivati a essere più veloci, a migliorare la vettura e a segnare punti il prima possibile. Abbiamo visto quanto il midfield sia serrato, quindi sappiamo che non sarà un lavoro facile, ma siamo tutti determinati a continuare a spingere”.