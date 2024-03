Formula 1 | Jeddah, dove i rivali della Red Bull puntano a ridurre il gap [VIDEO]

Formula 1 GP Arabia Saudita – Obiettivo rimonta per Ferrari e Mercedes nel prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo gli equilibri emersi pochi giorni fa in Bahrain, sede tra l’altro dell’unica tre giorni di test pre-season a inizio marzo, squadre e piloti sono pronti per tornare in pista al Jeddah Corniche, un tracciato dalle caratteristiche diametralmente opposte rispetto a quello di Sakhir.

La pista saudita, infatti, è un cittadino super-veloce dove l’efficenza nelle curve ad alta velocità giocherà un fattore chiave, aspetto che ovviamente porrà la Red Bull come la favorita numero uno per la vittoria finale. Attenzione però alla sete dei rivali, pronti a giocare il tutto per tutto pur di avvicinarsi alle performance della “dominante” RB20. Appuntamento a giovedì mattina per le prime libere in Arabia Saudita.

Il week-end, ricordiamo, si concluderà di sabato e non di domenica – come già avvenuto in Bahrain – per rispettare il periodo di Ramadan nel paese.