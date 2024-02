F1 | Racing Bulls, Mekies promuove il debutto della nuova vettura in Bahrain

F1 Racing Bulls Mekies – In attesa delle prime libere di giovedì pomeriggio, Laurent Mekies ha promosso il debutto in pista della nuova VCARB01, vettura con cui Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come la vettura abbia offerto i giusti riscontri non solo sul piano dell’affidabilità, ma anche su quello della performance. Una condizione importante, attesa dopo il gran lavoro di sviluppo portato avanti nel corso dell’inverno, che il Team Principal della compagine faentina spera di confermare anche nel primo week-end della stagione in programma sempre sul tracciato del Sakhir.

Mekies e il bilancio della tre giorni di test

“È stato fantastico vedere il team Visa Cash App RB scendere ufficialmente in pista per la prima volta. Abbiamo un gruppo fantastico di persone nelle factory di Faenza e Bicester e anche del nostro partner PU Honda ed è stato un privilegio lavorare con loro per la prima volta in pista. Naturalmente, per costruire e far crescere la competitività della nostra squadra abbiamo un lungo cammino davanti a noi.

Racing Bulls, ancora tanto lavoro da fare in vista del Bahrain

Nonostante l’ottimo avvio, però, Mekies non vuole cali di concentrazione in vista del primo week-end della stagione: “Tuttavia, l’inizio in Bahrain è stato positivo e abbiamo portato avanti un solido programma che sarà fondamentale per il prosieguo della stagione. La prima gara è dietro l’angolo e abbiamo molto lavoro da fare per raggiungere i nostri obiettivi. Vorrei infine ringraziare Daniel, Yuki e tutti i nostri tecnici per il duro lavoro e il fantastico spirito di squadra dimostrato finora. Non vediamo l’ora di tornare in pista, la prossima settimana, e iniziare a correre!””