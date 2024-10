F1 | Pirelli, il commento sul sabato Sprint al Circuit of the Americas

F1 Pirelli GP Stati Uniti – Sarà Lando Norris a scattare dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota della McLaren ha ottenuto la settima pole della sua carriera, la sesta in questa stagione e la quarta negli ultimi cinque Gran Premi. Per la scuderia britannica si tratta della 162ª pole nella sua storia, la prima conquistata al Circuit of the Americas di Austin.

Norris ha fatto segnare il miglior tempo con 1’32″330, ben 2″393 più veloce rispetto alla pole position dello scorso anno e di quasi 1″3 rispetto alle previsioni della vigilia, confermando il miglioramento delle prestazioni su questo tracciato, già evidente ieri. Inoltre, il miglioramento sarebbe potuto essere ancora maggiore nel tentativo finale di Q3, grazie al calo delle temperature nella seconda metà della sessione, ma l’incidente di George Russell ha impedito a tutti i nove piloti rimasti in gara di completare il loro secondo run.

Al fianco di Norris, partirà Max Verstappen (1’32″361), vincitore della Sprint. L’olandese ha confermato il suo dominio nelle gare Sprint, avendo vinto 11 delle 16 disputate nella storia della Formula 1. Dalla seconda fila scatteranno le due Ferrari, con Carlos Sainz (1’32″652) davanti a Charles Leclerc (1’32″740).

Pirelli, la giornata in pista

Nella Sprint Race, tutti i piloti hanno montato gomme Medium, ma solo cinque di loro – Esteban Ocon (Alpine), Oscar Piastri (McLaren), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e Guanyu Zhou (Sauber) – hanno utilizzato un set nuovo, mentre gli altri hanno preferito sfruttare pneumatici già usati nella Sprint Qualifying. Per le qualifiche, invece, tutti i piloti hanno scelto gomme Soft, e alcuni hanno usato set già impiegati il giorno precedente. Il Pirelli Pole Position Award è stato consegnato a Norris dall’astista svedese Armand “Mondo” Duplantis, medaglia d’oro nel salto con l’asta alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Tokyo 2020. L’atleta, con doppia cittadinanza statunitense, è considerato il più grande nella storia della sua disciplina, di cui detiene il record mondiale con 6,26 metri.

Mario Isola, Direttore Motorsport di Pirelli

“È stato un sabato molto interessante, peccato per l’interruzione delle qualifiche causata dall’incidente di Russell, proprio nel momento clou: sarebbe stato emozionante vedere la conclusione della lotta per la pole, con almeno quattro piloti in grado di contenderla. Anche la Sprint è stata spettacolare, con molti duelli e un finale incerto fino all’ultimo giro. Per noi – e per tutti i team – i 19 giri della Sprint sono stati un’ottima occasione per testare la gomma Medium sulla lunga distanza, dato che sarà la mescola più utilizzata nella gara di domani.

I piloti non si sono risparmiati, permettendoci di raccogliere dati utili, anche se non sorprendenti. Su una pista dove la sosta ai box non comporta una grande perdita di tempo (20″5), la strategia più veloce sarà quella con due pit-stop. Nove squadre su dieci hanno già utilizzato un set di Hard durante l’unica sessione di prove libere, quindi è probabile che la strategia principale preveda l’impiego di due set di C3 e uno di C2.

Quanto alla sequenza degli stint, ci aspettiamo che la maggior parte delle squadre inizi la gara con gomme Medium. Per riassumere: la strategia più veloce, basata sulle analisi preliminari, prevede un primo stint con C3, pit-stop tra il giro 16 e il 22 per montare la C2, e una seconda sosta tra il giro 35 e il 41 per tornare alla C3. Chi volesse concludere la gara su C2 potrebbe fermarsi tra il giro 11 e il 20 per la prima sosta, e tra il 32 e il 38 per la seconda. Infine, come opzione meno probabile, c’è l’uso di tutte e tre le mescole: partenza su C4, sosta tra il giro 10 e il 14, passaggio alla C2, e seconda sosta tra il giro 34 e il 40 per chiudere con la C3.”