Formula 1 | Williams, tanto da analizzare per Albon e Colapinto dopo il sabato Sprint di Austin

Formula 1 Williams GP Stati Uniti – Tanto fumo, ma poca sostanza, per Alexander Albon e Franco Colapinto al termine del sabato Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante le buone prestazioni mostrate venerdì, i due alfieri della Williams non sono riusciti ad ottenere ciò che speravano dalla gara breve e dalle qualifiche di questa notte, aspetto che ovviamente li costringerà ad analizzare i dati in vista della corsa vera e propria che scatterà questa sera alle ore 21.00.

Albon contrariato per il sabato Sprint ad Austin

“Ovviamente, abbiamo cercato di recuperare dalla giornata di ieri. Durante la Sprint ho avuto l’opportunità di testare diversi assetti per la gara, con vari livelli di carico aerodinamico, ma nessuno mi ha convinto pienamente. Prima delle qualifiche, abbiamo mantenuto alcuni cambiamenti, tornando però parzialmente all’assetto originale. Per quanto riguarda le qualifiche, devo ammettere che è stato piuttosto sorprendente. Il problema principale è stato che sono uscito dalla pit lane forse un giro prima rispetto agli altri, quindi, quando ho iniziato il mio giro veloce, c’erano circa nove vetture appena uscite dai box. Ho dovuto sorpassare quasi una vettura per ogni curva, e c’era molta aria sporca, il che ha avuto un impatto significativo, specialmente su questa pista. Sto lottando per trovare il giusto feeling con la macchina e non mi sento in sintonia, e le soluzioni che abbiamo provato non stanno funzionando come previsto. Domani vedremo cosa riusciremo a fare con la strategia, sperando nel meglio.”

Colapinto e una sessione difficile in Texas

“È stata una sessione di qualifiche difficile per il team. Forse abbiamo intrapreso la direzione sbagliata con il cambiamento apportato alla vettura per le qualifiche. Pensavo che saremmo stati più competitivi, ma ho avuto molto bouncing nelle curve ad alta velocità e ho perso il posteriore in modo molto aggressivo durante il mio secondo giro veloce. Cercheremo di analizzare cosa è successo oggi per poter recuperare nella gara di domani.”