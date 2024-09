F1 | Perez rivela di aver pensato al ritiro: “Sarò io a decidere del mio futuro”

Sergio Perez rivela di aver pensato al ritiro negli ultimi mesi. In una intervista al quotidiano spagnolo Marca, il messicano ha confessato di aver pensato di lasciare la Formula 1, ma sarà lui ad avere l’ultima parola sul suo futuro.

Negli scorsi mesi sono stati tanti i rumor sul pilota messicano, che in primavera ha firmato il rinnovo del contratto con la Red Bull, solo per poi essere messo nuovamente in dubbio fino alla pausa estiva. Una situazione analoga a quanto sta ora accadendo con Daniel Ricciardo e che riaccende nuovamente i riflettori sul futuro di Perez.

“Ho pensato al ritiro negli ultimi sei mesi, ma mi ci sono voluti tre secondi per decidere. Credo che, dopo tutti questi anni, sarebbe stata la soluzione più logica, fare un passo indietro e rinunciare. Ma non me lo sarei mai perdonato – ha subito chiarito Checo – quello di Formula 1 è un calendario tosto, con ventiquattro gare all’anno, ma resterò in Formula 1 per almeno altri due anni. Non credo di andare oltre: il mio contratto scadrà nel 2026 e so che la fine è vicina. Ammiro Fernando Alonso e ciò che riesce a fare alla sua età, ma non credo di poter seguire il suo esempio. Non è che non mi piacerebbe, ma ho dei bambini piccoli e vorrei avere più tempo con loro”.

Padre di tre bambini – e uno in arrivo – Perez è stato sulla bocca di tutti anche per le sue performance: fino alla prima parte di campionato il distacco col compagno di squadra sembrava abissale, tanto da mettere in discussione le doti del messicano. Con i problemi della Red Bull le prestazioni dei due compagni di squadra si sono riavvicinate, ma per Perez non è stato facile. Le pressioni sul suo futuro non lo hanno destabilizzato dall’obiettivo e così Perez si è “guadagnato” una conferma che, in realtà, non lo ha mai preoccupato.

Perez: “Non potevo lamentarmi della vettura se Verstappen continuava a vincere”

“E’ stato un anno difficile: la vettura aveva delle limitazione e non potevo nemmeno lamentarmene, perché il mio compagno di squadra stava vincendo. Verstappen ha guidato così bene e il distacco tra di noi continuava ad aumentare – ha rivelato Checo – sarò io a decidere quando smettere, non accetto che sia qualcun altro a decidere per il mio futuro. E’ questo il mio obiettivo: decidere per me stesso. Alla fine i contratti non valgono nulla: io ne avevo appena firmato uno quando hanno continuato a dire che sarei andato via. Io, però, non ero preoccupato”.