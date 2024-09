Mercedes | Wolff: “Siamo troppo lenti, non possiamo nasconderlo”

Dopo la pausa estiva, la Mercedes ha avuto un calo prestazionale a tratti disarmante. Al di là del podio più che fortunoso di Baku, la squadra di Brackley non è mai riuscita nemmeno ad avvicinare le performance dei mesi di giugno e luglio, con tre vittorie conquistate nelle ultime quattro gare prima del break di agosto. Ferrari e McLaren hanno certamente aumentato la loro competitività con gli aggiornamenti, e questo si è visto chiaramente anche a Singapore, con le due MCL38 davanti e non di poco, e la SF-24 di Leclerc in grande rimonta dalla nona posizione fino a tallonare Russell negli ultimi giri. Wolff, team principal della Mercedes, non nasconde la polvere sotto al tappeto e analizza questo momento molto difficile.

“Per noi è stata una serata davvero difficile – ha detto Toto dopo la gara di Singapore. Finire in quarta e sesta posizione non è un buon risultato, considerando che siamo partiti dalla seconda fila con entrambe le vetture. Le nostre decisioni strategiche in gara sono state influenzate dalle esperienze passate su questa pista, dove la posizione è fondamentale. Pensavamo che montare la gomma morbida su Lewis gli avrebbe dato un vantaggio iniziale, ma si è rivelata una scelta sbagliata. Con i problemi di gestione delle posteriori, abbiamo perso terreno”.

“I sorpassi sono stati più frequenti rispetto alle gare precedenti, dove la corsa era più statica, e col senno di poi avremmo dovuto scegliere la gomma media per la partenza. Non possiamo nascondere che siamo stati troppo lenti. Attualmente fatichiamo su circuiti caldi e che richiedono molta trazione, come qui e a Baku, ma questo non è una giustificazione. È difficile da accettare, ma dobbiamo farlo e trovare una soluzione per migliorare. Ora puntiamo ad Austin, dove avremo un aggiornamento importante, sperando che ci permetta di fare un passo avanti”.