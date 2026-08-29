Formula 1 | Lando Norris ha rinnovato con la McLaren

La McLaren ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Lando Norris fino al termine della stagione 2030, includendo un’opzione per un’ulteriore estensione pluriennale oltre questo termine. La comunicazione è stata resa nota direttamente dal pilota 26enne, campione in carica di Formula 1, al personale e agli ospiti riuniti nel McLaren Technology Centre di Woking durante la consueta giornata di apertura della sede aziendale.

L’estensione contrattuale garantisce alla squadra britannica la presenza del pilota per almeno altre quattro stagioni. Contestualmente all’annuncio della firma, la dirigenza della McLaren ha omaggiato Norris con la donazione della MCL39, il telaio originale con cui il pilota inglese ha conquistato il mondiale lo scorso anno.

I dettagli dell’accordo e la cessione della MCL39

La donazione della vettura rappresenta un riconoscimento formale per il contributo fornito dal pilota nell’ottenimento del primo titolo mondiale piloti della squadra dal 2008 ad oggi, oltre che nel raggiungimento del secondo titolo mondiale costruttori consecutivo nel 2025. L’impegno in pista di Norris riprenderà nel prossimo fine settimana in occasione del Gran Premio d’Italia sull’Autodromo Nazionale di Monza, appuntamento per il quale il pilota torna al volante della vettura titolare della stagione corrente.

Il prolungamento siglato a Woking si colloca all’interno di una pianificazione contrattuale di ampio respiro definita dai vertici aziendali. La conferma di Norris segue infatti il rinnovo pluriennale del compagno di squadra Oscar Piastri, annunciato nel marzo dello scorso anno, e le estensioni dei contratti dell’amministratore delegato Zak Brown e del Team Principal Andrea Stella, entrambi legati alla struttura di Woking con accordi a lungo termine firmati negli ultimi ventiquattro mesi.

La carriera e i numeri di Lando Norris in McLaren

Lando Norris fa parte del programma sportivo McLaren da nove anni, essendo entrato a far parte del vivaio della squadra nel 2017 in qualità di collaudatore e pilota addetto allo sviluppo al simulatore. Promosso nel ruolo di pilota titolare a partire dalla stagione 2019, il pilota del Somerset ha finora disputato 163 Gran Premi al volante della monoposto inglese. Questo valore rappresenta il record assoluto di presenze in gara per un singolo pilota nella storia della scuderia di Woking.

Nel corso delle sue sette stagioni da titolare in Formula 1 con il team, Norris ha collezionato risultati sportivi rilevanti, culminati con la conquista del titolo mondiale piloti nel 2025 e dei due titoli mondiali costruttori ottenuti nelle stagioni 2024 e 2025. Nel bilancio complessivo della sua carriera con la squadra figurano inoltre 13 vittorie nei Gran Premi, 18 pole position ottenute nelle sessioni ufficiali di qualifica e un totale di 48 piazzamenti sul podio.

Le valutazioni di Lando Norris sul prolungamento contrattuale

Nel corso della presentazione tenutasi al McLaren Technology Centre, Lando Norris ha illustrato i motivi che lo hanno spinto a rinnovare il proprio impegno a lungo termine con la squadra, sottolineando l’identità di vedute con la dirigenza: WMcLaren è la mia casa e sono molto felice di aver firmato un nuovo contratto che mi legherà alla squadra almeno fino al 2030. Quando ho iniziato questo percorso nove anni fa, avevo obiettivi chiari: riportare la McLaren nelle prime posizioni e vincere i campionati”.

“Abbiamo raggiunto questo traguardo, ma vogliamo proseguire su questa strada e continuare a vincere, sapendo che come squadra abbiamo la capacità di farlo. Non vedo l’ora di tornare in macchina a Monza e sono orientato verso il lavoro che ci attende sia nel resto di questa stagione sia nei prossimi anni”.

La posizione della dirigenza e del settore tecnico

Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha commentato l’estensione del contratto evidenziando la continuità metodologica e tecnica garantita dalla permanenza del pilota inglese all’interno della struttura operativa: “Lando è stato una parte fondamentale del percorso e dei successi della McLaren negli ultimi nove anni e siamo felici di proseguire la collaborazione con lui almeno fino al 2030. È un pilota che unisce velocità naturale, maturità, costanza e impegno nei confronti della squadra. Da quando è entrato nel nostro programma giovanile è cresciuto insieme a noi, svolgendo un ruolo centrale per riportare la McLaren ai vertici della Formula 1. Questa estensione ci garantisce continuità e rafforza la nostra direzione aziendale e tecnica. Con Lando e Oscar disponiamo di una delle coppie di piloti più solide dell’intera griglia”.

L’amministratore delegato di McLaren Racing, Zak Brown, ha completato l’analisi degli aspetti strategici legati alla firma del contratto, ponendo l’accento sulla crescita della scuderia negli ultimi anni: “Sono estremamente soddisfatto di aver firmato un nuovo contratto con Lando, estendendo il suo impegno con McLaren almeno fino al 2030. Il suo percorso con la squadra è un esempio del nostro lavoro nell’individuazione e nello sviluppo dei talenti. Insieme ad Andrea, Oscar e a tutto il team, Lando ha contribuito a portare la McLaren da posizioni di fondo griglia fino ai due titoli costruttori consecutivi nel 2024 e 2025 e al primo titolo piloti negli ultimi 17 anni. Rimaniamo concentrati sulla competizione per le vittorie e per i prossimi campionati mondiali”.