F1 | Norris lancia la sfida per il 2025: “Io e Piastri partiremo alla pari”

F1 McLaren – Dopo una stagione che ha riportato a Woking il titolo Costruttori, la McLaren guarda al 2025 con l’intento di mantenere la competitività che l’ha contraddistinta nel corso dell’ultima annata. Lando Norris, protagonista di una campagna 2024 ricca di soddisfazioni personali, pur senza il successo nel mondiale Piloti, e Oscar Piastri gareggeranno per ambire alle posizioni di vertice in ogni round del campionato. Una condizione che di fatto li porterà a ripartire da una condizione di assoluta parità.

McLaren e la sfida mondiale nel 2025

Il contributo di Norris è stato determinante per il successo della scuderia, grazie a una stagione solida che lo ha visto primeggiare nel confronto interno. Tuttavia, l’equilibrio tra i due è stato una delle chiavi del successo di McLaren. Fino alle ultime gare, la squadra ha adottato una politica di pari opportunità. Solo in Brasile, con Norris in lotta per un obiettivo apparentemente impossibile, Piastri ha accettato un ruolo di supporto senza generare tensioni.

In un’intervista a Planet F1, il britannico ha spiegato come questo approccio rappresenti uno dei punti di forza della squadra: “Nel 2025 si riparte da zero e anche Oscar avrà l’opportunità di lottare per il campionato. Tutti i discorsi sul passato erano legati alla battaglia per il Mondiale Piloti, ma io mi sono guadagnato certe opportunità lavorando duramente durante l’intera stagione”.

Norris e Piastri alla pari

L’alfiere della McLaren ha anche raccontato alcuni momenti chiave della collaborazione con il compagno di squadra: “Ci siamo aiutati a vicenda in diverse situazioni. In Qatar gli ho restituito il favore per il supporto ricevuto in Brasile. Questo tipo di collaborazione è la nostra forza. Non credo che altre scuderie lavorino in questo modo ed è sicuramente una delle ragioni per cui siamo diventati campioni tra i Costruttori”.

Con la nuova stagione all’orizzonte, McLaren punta a consolidare quanto costruito, con la consapevolezza che il rapporto tra i suoi piloti sarà fondamentale per affrontare le sfide future. Il team si prepara a ripartire con l’obiettivo di mantenere quella coesione che si è dimostrata determinante per i risultati raggiunti.

