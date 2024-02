F1 Minardi Ferrari – Tramite le colonne del proprio sito, Giancarlo Minardi ha espresso un parare sulla sfida tra Red Bull e Ferrari emersa durante l’ultima tre giorni di test in Bahrain, precisando come la SF-24 e la RB20 si siano rivelate le “regine” dell’inverno.

Nonostante i tanti cambiamenti apportati al lay-out da parte di Adrian Newey, la monoposto della compagine austriaca ha mostrato un passo nettamente superiore rispetto alla concorrenza, aspetto che permetterà a Max Verstappen di giocare ancora il ruolo i favorito per la conquista del campionato.

Allo stesso tempo, però, la Rossa è riuscita a mostrare un passo di livello sia sul giro secco che sul ritmo gara, compiendo uno step in avanti non indifferente rispetto alla “scorbutica” SF-23. Una condizione importante che quasi certamente permetterà alla Scuderia di guadagnarsi i galloni di seconda forza sullo schieramento di partenza.

Ferrari vs Red Bull, il punto di Minardi

“Arriviamo a questo primo appuntamento di 24 GP dopo aver assistito a tre giorni di test collettivi. Tre giorni da cui non è facile trarre delle conclusioni. Si riparte da dove ci eravamo lasciati: una Red Bull davanti a tutti. Adrian Newey ha intrapreso una strada diversa dal resto del gruppo e se tutto dovesse funzionare a dovere, ancora una volta, ci sarà poco da fare per tutti gli altri anche perché ha introdotto novità che difficilmente si possono replicare in poco tempo. Sono rimasto particolarmente colpito dai long run coperti da Max Verstappen nella giornata di venerdì. Con estrema tranquillità e naturalezza ha messo insieme numerosi passaggi sul medesimo passo. Stesso risultato lo aveva ottenuto anche Carlos Sainz con la SF-24, anche se con tempi sul giro differenti il giorno prima, ma non è facile fare dei paragoni. Ferrari che mi sembra nata meglio rispetto alla vettura precedente”.