Formula 1 | Marko non arretra sugli obiettivi della Red Bull: “Vogliamo il quarto mondiale”

Formula 1 Marko Red Bull – Obiettivo mondiale per la Red Bull e Max Verstappen. Intervistato dal sito austriaco Kleine Zeitung, Helmut Marko non ha nascosto le aspettative della compagine iridata per il 2024, precisando come ogni singolo membro della squadra a Milton Keynes abbia fatto il massimo per garantire a Verstappen e Sergio Perez una vettura in grado di confermare quanto di buono mostrato dalla RB19 nel 2023 (21 vittorie in 22 appuntamenti). Un lavoro a 360°, probabilmente inaspettato visti i cambiamenti registrati sulla monoposto, che al 99% permetterà al team austriaco di ribadire il ruolo di “lepre” nel mondiale che scatterà questo sabato in Bahrain.

Marko rilancia la sfida

“Con Max vogliamo il quarto mondiale, l’obiettivo per il 2024 è questo. Il pacchetto è quello giusto e Verstappen è diventato ancora più bravo. Possiamo raggiungere i risultati che tutti quanti ci siamo preventivati. Non mi aspetto lo stesso dominio dello scorso anno e allo stesso modo sarà difficile replicare tutti i successi della RB19, però il campionato è un obiettivo possibile considerando le potenzialità della RB20. Un’ulteriore vittoria assoluta metterebbe Verstappen alle spalle di Schumacher, Hamilton e Fangio. A loro ci è voluto molto più tempo per raggiungere questi record”.

Red Bull, RB20 una svolta rispetto al passato

Al contrario delle previsioni, ricordiamo, lo staff diretto da Adrian Newey ha scelto di “ribaltare” il progetto RB19, varando una RB20 totalmente inedita per quello che riguarda le forme, soprattutto nella zona del posteriore e delle pance. Un pacchetto rivoluzionario e per certi versi sorprendete, visto che alcuni concetti sono stati ripresi dalle fallimentari Mercedes W13 e W14, che però si è confermato estremamente competitivo nella prima e unica tre giorni di test pre-season della stagione condotta in Bahrain.