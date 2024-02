F1 | Mick Schumacher punta al ritorno nel 2025: “Devo dare il massimo”

Mick Schumacher è sicuro del fatto che la sua carriera in Formula 1 non sia ancora finita e vede qualche spiraglio in ottica 2025. Da quando ha perso il suo sedile alla Haas alla fine del 2022, il 24enne si è dovuto accontentare del ruolo di riserva in Mercedes. Quest’anno, però, tornerà a correre per Alpine nel WEC incentrato su Le Mans. Il pilota tedesco crede che le sue possibilità di tornare sulla griglia di partenza nel 2025 siano vive.

“Potrebbe giocare a mio favore il fatto che il mercato piloti sia già abbastanza attivo e che continuerà a crescere nei prossimi mesi”, ha dichiarato a Sport Bild.

“Succederanno molte cose in quel periodo e non ci saranno solo cambiamenti negli abitacoli, ma qualche pilota potrebbe anche decidere di ritirarsi. Al momento non ci sono talenti emergenti dalle categorie giovanili. Anche se è chiaro che non otterrò nulla gratis. Sono io che devo dare il massimo. So di avere le capacità per farlo, sono abbastanza bravo. L’ho dimostrato in Formula 4, Formula 3 e Formula 2. Il fatto che ho vinto gare e campionati si dimentica in fretta. Ma ho dimostrato che posso anche gestire la pressione in quelle circostanze. E la Formula 1 non è poi così diversa”.

Schumacher ha ammesso, tuttavia, che molti, soprattutto sui social media, lo hanno già dato per spacciato:

“Ma anche se questo fa parte della società di oggi, penso che siano troppo frettolosi. Quello che faccio in modo un po’ diverso dalla maggior parte dei piloti e probabilmente l’ho imparato da papà, è che posso guidare una squadra nella giusta direzione. Sono un giocatore di squadra che raduna le persone dietro di me. Certo, guidiamo da soli in pista, ma si vince come squadra. E non molte persone in Formula 1 hanno questa mentalità. Penso che sarebbe un vantaggio per molti team principal”.