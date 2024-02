F1 | Mercedes, Wolff: “Russell è il nostro futuro”

Con Lewis Hamilton, che si appresta a vivere gli ultimi mesi da piloti Mercedes in vista del futuro passaggio in Ferrari, la Mercedes punterà tutte le fiche future su George Russell. Discutendo del talento della Stella, che quest’anno disputerà la sua terza stagione come pilota ufficiale della squadra tedesca, Toto Wolff ha ammesso come l’attuale compagno di squadra di Hamilton abbia rispettato il proprio percorso di crescita all’interno della scuderia di Brackley.

“Ha assolutamente soddisfatto le aspettative della squadra – ha dichiarato Wolff, intervistato dal The Telegraph – George è il nostro futuro”.

Wolff ha poi aggiunto: “Quando guardo tutti i giovani, tra gli attuali piloti di Formula 1, è lui quello che vorrei avere in macchina”.

Nell’ultima stagione George Russell ha totalizzato 175 punti, concludendo il Mondiale piloti all’ottavo posto. L’inglese ha ottenuto come miglior piazzamento il terzo posto negli appuntamenti del Montmelò e di Abu Dhabi.