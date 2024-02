F1 | Hamilton-Ferrari, Coulthard: “Una delle sfide più grandi per Leclerc”

Il 2025 regalerà quella che, molto probabilmente, può essere definita come la miglior formazione di piloti presenti in griglia: ovvero la futura coppia Ferrari formata da Charles Leclerc e da Lewis Hamilton. Il colpo del secolo, non può essere definitivo diversamente l’arrivo del sette volte campione del mondo alla corte di Maranello, continua ad alimentare un eco mediatico incessante nonostante sia passata oramai una settimana dall’ufficialità arrivata nella serata di giovedì 1 febbraio.

Su Hamilton-Ferrari ne ha discusso anche l’ex pilota Red Bull David Coulthard, con lo scozzese che ha ammesso come tale binomio possa costituire una sfida impegnativa per Charles Leclerc. Il monegasco infatti a partire dal prossimo anno condividerà il box del Cavallino con il pilota più vincente della storia della Formula 1, il quale tenterà proprio in Ferrari di superare il record iridato attualmente condiviso con Michael Schumacher.

“Non avrei mai potuto immaginare che avrebbe potuto chiudere un rapporto così vincente con Mercedes dopo dodici anni – ha dichiarato Coulthard nel podcast Formula For Success – Credo che questa operazione dia entusiasmo alla Formula 1. Da una parte rappresenta uno slancio per la Ferrari per il coinvolgimento degli ingegneri lavorando con un pilota incredibile”.

Lo scozzese poi, continuando a discutere del futuro passaggio di Hamilton a Maranello, ha aggiunto: “Si tratterà di una delle sfide più grandi per Leclerc. Charles è un pilota giovane e molto veloce. Non ha vinto titoli e non ha l’esperienza di Lewis, ma penso che sia in attesa di diventare campione, potrebbe anche essere la sfida più grande per Hamilton. Penso che Charles sia uno dei piloti più veloci sul giro secco attualmente in circolazione”.