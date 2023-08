F1 | Mercedes, Wolff entusiasta del rinnovo di Hamilton e Russell

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha commentato il rinnovo di Lewis Hamilton e George Russell con la scuderia di Brackley fino al 2025. L’austriaco si è detto entusiasta di continuare con questa line-up, sicuro del fatto che entrambi i suoi piloti riporteranno la scuderia tedesca al successo.

“Continuare con la nostra attuale line-up di piloti è stata una decisione semplice. Abbiamo la coppia più forte sulla griglia ed entrambi i piloti stanno giocando un ruolo cruciale nella squadra per farci andare avanti. La forza e la stabilità che forniscono saranno elementi chiave per il nostro successo futuro. La nostra partnership con Lewis è una delle più riuscite nella storia di questo sport. È sempre stata una formalità che avremmo continuato insieme, ed è stimolante per tutti noi confermarlo pubblicamente. Le sue qualità di pilota puro sono illustrate dal suo notevole palmarès, nel corso dei nostri anni insieme, è cresciuto fino a diventare un pilastro e leader del nostro team. Queste qualità di leadership sono cruciali nella lotta per i titolo mondiali. In qualità di più grande star globale della F1, ha anche svolto un ruolo chiave nel plasmare i nostri impegni per la diversità, l’inclusione e la sostenibilità, che saranno le basi del nostro successo negli anni a venire. George è una luce di spicco della sua generazione. Ha ripagato la fiducia che abbiamo dimostrato in lui quando lo abbiamo promosso nel 2022. La sua prima pole position in Ungheria e la prima vittoria nel Gran Premio di San Paolo sono stati momenti salienti della scorsa stagione. Come pilota, combina una velocità affilata come un rasoio con la tenacia di un vero combattente. Ma porta anche un’intelligenza e un’attenzione ai dettagli che lo aiuteranno a continuare a crescere, svilupparsi e migliorare ulteriormente. È una scelta naturale per il team e siamo lieti di aver esteso il rapporto per i prossimi anni”.