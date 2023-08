F1 | Ferrari, Leclerc punta al podio nell’appuntamento di Monza

In una stagione difficile come quella attuale Charles Leclerc vuole regalarsi, e regalare a tutti i tifosi della Ferrari, un ottimo risultato nell’appuntamento di Monza. Nella gara di casa per la scuderia del Cavallino il monegasco punta al podio. Risultato non certo semplice da ottenere, vista la concorrenza e soprattutto le problematiche accusate dalla squadra di Maranello nel precedente appuntamento di Zandvoort che ha aperto la seconda metà di campionato.

“Quella di Monza è una gara differente dalle altre – ha dichiarato Leclerc, intervistato durante la press conference del giovedì di Monza – Guidare la Ferrari è un privilegio e si riceve affetto ovunque. Speriamo di ottenere un buon risultato. Adoro la divisa ‘old style’ che abbiamo portato in questo appuntamento”.

Da parte di Leclerc non è mancata un’analisi sulla corsa dello scorso weekend, dove in Olanda è stato costretto al ritiro: “Abbiamo imparato molto, soprattutto per quel che riguarda l’ala, abbiamo testato varie a livello di assetto ottenendo conferme. Sappiamo dove siamo carenti, la macchina è imprevedibile e alle volte difficile da guidare con cambi di bilanciamento. Ci dobbiamo concentrare su questo. Monza ha caratteristiche simili a Spa, dunque speriamo di lottare per il podio. Darò il massimo”.