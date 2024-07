McLaren, Piastri e il sogno di vincere in Formula 1

Formula 1 McLaren Piastri – Dopo il ko accusato a Silverstone, provocata da un’errore strategico commesso dal muretto box, Oscar Piastri non vede l’ora di rilanciarsi al volante della McLaren ed è pronto per conquistare la prima vittoria della carriera in Formula 1. L’australiano, fin qui uscito sconfitto dallo confronto con Lando Norris, vuole finalmente mettere insieme tutti i “pezzi” del fine settimana ed estrarre il massimo del potenziale dalla competitiva MCL38, vettura che ad oggi si sta rivelando la più completa del lotto insieme alla Red Bull. Ingredienti importanti che vuole sfruttare già dal prossimo appuntamento di Budapest per azzerare il gap di successi con il compagno di scuderia (Norris, ricordiamo, ha rotto il tabù della vittoria a Miami).

Piastri, obiettivo vittoria con la McLaren

“Sono pronto per vincere, non ho dubbi su questo. La cosa positiva, ma anche negativa, è che fino ad oggi non siamo riusciti a centrare questo obiettivi per vari motivi. Non c’è un problema di fondo, ma tante piccole imperfezioni che non ci hanno permesso di massimizzare il risultato. A Silverstone abbiamo commesso un errore dal punto di vista strategico, mentre a Miami siamo stati penalizzati dal traffico in qualifica. In alcune gare avevamo il passo per vincere, sia io che Lando, ma alla fine abbiamo raccolto meno di quanto sperato. Ad ogni modo sappiamo di avere una vettura veloce, il che è positivo. Significa che la parte più complicata del lavoro è già stata completata”.