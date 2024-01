Ad inizio anno, dopo la gara inaugurale in Bahrain, George Russell aveva dichiarato che la Red Bull avrebbe vinto tutte le gare in stagione. L’inglese della Mercedes è andato vicinissimo ad azzeccare il proprio pronostico se non ci fosse stata la vittoria della Ferrari con Carlos Sainz a Singapore, successo che di fatto ha interrotto la striscia di trionfi consecutivi della scuderia di Milton Keynes che ha successivamente concluso l’anno con 21 vittorie su 22 appuntamenti.

Discutendo del 2024, dove la Mercedes è attesa da un’autentica rivoluzione della proprio monoposto vedendo le difficoltà riscontrate nei primi due anni di regolamento ad effetto suolo, George Russell è fiducioso che la squadra della Stella possa fare tesoro degli errori commessi nell’ultimo biennio ma al tempo stesso è consapevole che il divario dalla Red Bull sia molto ampio da poter essere colmato in così breve tempo.

“Dobbiamo colmare un gap enorme – ha dichiarato Russell, come riportato da Motorsport – Il dominio della Red Bull quest’anno è probabilmente il più grande: penso che statisticamente sia la macchina più dominante di sempre, abbiamo tutti un compito enorme tra le mani”.

Russell, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Ma affronterò il prossimo anno con una mente aperta. Non credo che nessuno si aspetti che noi, la McLaren, l’Aston Martin o la Ferrari facciamo subito questo passo. Ma resto fiducioso che non cadremo nelle stesse trappole nelle quali siamo caduti lo scorso anno”.