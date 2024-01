Carlos Sainz preferisce non sbilanciarsi in vista della prossima stagione. Lo spagnolo infatti, a precisa domanda se la Ferrari riuscirà a vincere delle gare nei mesi futuri, non ha voluto dare una risposta certa rimandando ogni tipo di giudizio alla pista. Il 2023 è stato un anno difficile per la Ferrari, ma anche per le altre squadre, che hanno dovuto fare i conti con lo strapotere della Red Bull e di Max Verstappen.

La scuderia di Milton Keynes ha letteralmente rubato la scena in pista, ottenendo la bellezza di 21 vittorie in 22 appuntamenti. Diciannove delle quali hanno portato la firma di Verstappen, laureatosi campioni del mondo per la terza volta in carriera con largo anticipo rispetto al finale di campionato.

L’unica vittoria non di marca Red Bull è stata ottenuta proprio da Sainz a Singapore, successo che tra l’altro ha permesso a Frederic Vasseur di conquistare il suo primo trionfo da team principal in Formula 1. Nonostante abbia esternato cautela, vedendo anche l’ampia forbice prestazionale tra la Red Bull e il resto del gruppo, lo stesso Sainz ritiene che la Ferrari possa ergersi a reale antagonista della scuderia di Milton Keynes.

“Se avremo la possibilità di vincere gare? Vedremo – ha detto lo spagnolo, citato da Motorsport-total.com – Ho la sensazione che noi come squadra siamo sicuramente in grado di migliorare, ma questo non significa necessariamente che riusciremo a farcela. Ciò richiede un grande passo avanti. Raggiungere questo obiettivo sarà un compito difficile non solo per la Ferrari ma anche per Aston Martin, McLaren e Mercedes. Non sarà facile sconfiggere la Red Bull nella lotta per il campionato del mondo, soprattutto dopo l’ultima stagione. Ma se c’è qualcuno che possa assumere questo compito quella è la Ferrari. Siamo migliorati notevolmente nel corso della stagione e abbiamo chiuso l’anno alla grande”.

Sainz, continuando a discutere, ha ricordato un episodio: “La Mercedes è stata la squadra più veloce in Brasile nel 2022 e ha vinto la gara. Sono sicuro che all’epoca erano convinti della loro macchina e di sviluppare il loro concetto anche nel 2023. Ma poi si sono resi conto che era la decisione sbagliata e hanno dovuto fare un passo indietro per tornare sulla strada giusta. Spero che potremo fare un passo altrettanto grande dal 2023 al 2024, si può progredire rapidamente se si trovano le giuste risposte”

L’alfiere del Cavallino ha inoltre ricordato la scelta compiuta a metà stagione 2022, ovvero decidere di focalizzare il lavoro sulla SF-23: “Eravamo nel giugno 2022, in un momento in cui eravamo ancora in grado di battere la Red Bull e vincere delle gare. Abbiamo deciso di spostare l’attenzione al 2023, motivo per cui all’inizio della scorsa stagione pensavamo che il divario tra noi non sarebbe stato così grande.”