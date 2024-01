F1 | Ferrari, Vasseur: “Dobbiamo prendere esempio dalla Red Bull e correre sempre al limite”

La prima stagione in Ferrari di Frederic Vasseur, chiamato da Maranello a prendere il posto di Mattia Binotto, non è stata una stagione certamente semplice. Il francese infatti è stato costretto a dover fare i conti, insieme a tutta la squadra, con una monoposto poco competitiva che ha regalato l’unica gioia del 2023 a Singapore dove ha conquistato la vittoria con Carlos Sainz.

Un campionato, quello conclusosi da poco più di un mese ad Abu Dhabi, nel quale la scuderia del Cavallino ha fallito il sorpasso decisivo ai danni della Mercedes con la squadra della Stella ha conservato il secondo posto nel Mondiale costruttori.

Vasseur, discutendo del suo primo anno in quel di Maranello in qualità di team principal, ha ammesso come abbia principalmente pensato a sostenere la squadra nel tentare di essere più aggressiva nelle scelte. Difatti lo stesso manager francese ha sottolineato come la Red Bull abbia fatto dell’aggressività il proprio mantra ed è qualcosa che anche la Ferrari deve sperimentare in futuro, ma nel complesso l’ex Alfa Romeo ha espresso un giudizio positivo sui miglioramenti apportati dalla squadra.

“C’è un gruppo di persone che lavora insieme per anni, e quando arrivi in ​​questo gruppo, devi capire come sta lavorando prima di intraprendere qualsiasi azione o decisione – ha detto Vasseur, citato da RacingNews365 – Il mio compito è stato più quello di sostenere la squadra per essere più aggressivi, dobbiamo correre dei rischi ed essere ambiziosi e non avere paura di un incidente o qualcosa del genere. Penso che abbiamo fatto un passo avanti in questo senso”.

Vasseur, continuando il proprio discorso, ha poi aggiunto: “Non è necessario avere la F1 di qualche anno fa quando Ferrari, Red Bull e Mercedes erano in grado di entrare in Q2 con un set di medie in Q1. Questo è alle nostre spalle e non accadrà più. Devi essere sempre al limite e penso che questa cultura, quando la Red Bull si esibisce al limite e è aggressiva su ogni singolo argomento, sia la direzione che dobbiamo prendere. In questo primo anno abbiamo fatto un buon passo in avanti”.