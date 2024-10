F1 | Mercedes non sacrificherà il 2025, ma Wolff ammette: “Divario con McLaren troppo ampio”

Il 2024 della Mercedes è stato fin qui ricco di alti e bassi. Con tre vittorie all’attivo, per certi versi insperate per come era iniziata la stagione, la squadra di Brackley sembrava aver imboccato la strada giusta prima della pausa estiva, ma una volta tornati dalle vacanze, Hamilton e Russell hanno avuto grossi problemi con le rispettive monoposto, perdendo competitività nei confronti di McLaren, Ferrari e Red Bull. L’attuale stato della Formula 1, in procinto di cambiare regolamento tecnico nel 2026, suggerisce che il prossimo anno i team non faranno grossi investimenti in termini di sviluppo. Toto Wolff, boss della Mercedes, non vuole sacrificare il 2025, ma ammette come il divario con la squadra di Woking sia al momento troppo ampio.

“A volte le cose sono molto più semplici di quanto sembrino – ha detto Wolff. La transizione alle normative del 2026 probabilmente arriverà prima, ma non cambierà radicalmente la situazione. Per quanto riguarda questa stagione, la variabilità nelle prestazioni vista finora è difficile da prevedere, perché un’auto che sembra invariata può passare da vincere una gara al sesto posto. La McLaren ha una finestra di rendimento più ampia, che permette loro di mantenere stabilità nelle prestazioni”.

“Noi, invece, oscilliamo tra momenti di entusiasmo e frustrazione. Ogni sessione ci offre la possibilità di confrontarci con le nostre gare migliori. Sappiamo che questa macchina ha il potenziale per essere veloce. Il divario con il team leader è semplicemente troppo ampio. La nostra attuale posizione nel campionato costruttori non è per niente soddisfacente”.