F1 | Hulkenberg scommette sulla Haas: “Sarà una seria concorrente nei prossimi anni”

Nico Hulkenberg si appresta a lasciare Haas dopo due stagioni. Il pilota tedesco ha espresso fiducia nel fatto che l’attuale spinta agli investimenti del team possa trasformarlo in un concorrente serio in Formula 1 nelle prossime stagioni. Nico, che si prepara a passare a Sauber/Audi, ha sottolineato i progressi fatti dalla scuderia americana, soprattutto nel 2024, anno in cui è riuscita a migliorare significativamente le prestazioni in pista. Con la leadership di Ayao Komatsu, subentrato a Guenther Steiner, la Haas è in una posizione migliore rispetto agli anni precedenti. Un importante fattore del miglioramento è stato la gestione degli pneumatici, che ha permesso alla VF-24 di performare meglio nelle gare senza soffrire di un’usura eccessiva, problema che aveva penalizzato la squadra in passato.

Hulkenberg ha contribuito in modo significativo a questa crescita, con eccellenti prestazioni in qualifica che hanno portato a sei piazzamenti a punti. Anche Kevin Magnussen e il giovane Bearman, chiamato a correre a Baku per sostituire il danese bannato, hanno contribuito alla competitività della squadra. Attualmente, Haas è in una lotta serrata per il sesto posto nel campionato costruttori, distanziata di soli tre punti dalla Racing Bulls. Gene Haas ha dato il via libera a un ambizioso piano di espansione che prevede l’aumento della forza lavoro del 10% e notevoli investimenti nelle strutture del team nel Regno Unito. Questi passi fanno parte di una strategia più ampia volta a consolidare la posizione del team tra i contendenti di punta del mondiale.

F1, Haas in continua crescita nell’ultimo anno

Con un chiaro obiettivo di crescita e il supporto di nuove risorse, Haas si prepara a entrare in una fase cruciale del suo percorso in Formula 1. Hulkenberg, che ha vissuto in prima persona i recenti miglioramenti del team, ha dichiarato che questi sviluppi, combinati con le nuove iniziative, metteranno Haas nella condizione di lottare per posizioni sempre più competitive nei prossimi anni.

“Penso che il team sia attualmente strutturato molto bene – ha ammesso Hulkenberg. È un’organizzazione funzionante e credo che lo abbiamo dimostrato in parte quest’anno con i cambiamenti avvenuti durante l’inverno. Hulkenberg ha poi sottolineato l’importanza delle risorse e del supporto commerciale per i progressi di Haas, affermando: “Dipende sempre da molti altri fattori. Commercialmente: che tipo di partner hanno, quale è il budget, quali sono le risorse a disposizione?”.

Parlando del potenziale del team, ha aggiunto: “Ho sentito che ci sono altre iniziative entusiasmanti in arrivo per la squadra, che non faranno altro che migliorare la situazione, a mio avviso. Credo che Haas sarà un serio concorrente nei prossimi anni, specialmente l’anno prossimo. Il 2026 è invece un’incognita per tutti, ma ciò che lo rende entusiasmante è che rappresenta una pagina bianca, offrendo la possibilità per alcuni team di fare un lavoro migliore rispetto ad altri e distinguersi”.