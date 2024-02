Presentazioni F1 2024, oggi via i veli a Williams e Stake

Presentazioni F1 2024 – Dopo l’apertura delle danze della Haas, avvenuta venerdì scorso, oggi Williams e Stake F1 toglieranno i veli alle rispettive monoposto che affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

La compagine inglese, dopo l’ottima crescita messa in mostra lo scorso anno – anche grazie alla guida di James Vowles – intende proseguire il percorso verso le zone di vertice della classifica, puntando non solo sulla stabilità regolamentare, ma anche sulla guida e il talento di Alexander Albon.

Tanta attenzione invece su Logan Sargeant, ancora a caccia di un suo equilibrio dopo i tanti alti e bassi registrati nel 2023. Vowles si aspetta molto dal suo pilota e altri errori come quelli dello scorso anno non saranno più tollerati, anche per una questione di budget cap (il pilota statunitense ha costretto la Williams ad investire parecchie risorse in pezzi di ricambio).

Williams e Stake, obiettivo risalita

Per quanto riguarda il team Stake F1, alias Sauber (ex Alfa Romeo), l’attenzione sarà focalizzata principalmente sulla nuova livrea – che dovrebbe basarsi sul verde – e sulle soluzioni tecniche adottate dallo staff di James Key. L’obiettivo, ovviamente, sarò quello di garantire ai piloti una vettura veloce e competitiva, in grado così di preparare il terreno all’approdo di Audi previsto per il 2026.

Annata della verità anche per Valtteri Bottas e Guany Zhou, in cerca di un contratto per la stagione 2025, anno che si preannuncia ricco di cambiamenti tra le varie line-up presenti sullo schieramento di partenza (l’approdo di Hamilton in Ferrari ha aperto un valzer che vedrà il proprio culmine a cavallo tra la primavera e l’estate). La presentazione della Williams è fissata per le 15.40, mentre la compagine elvetica mostrerà il proprio concept per il 2024 alle 20.00 di questa sera.