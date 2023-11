F1 | Mercedes, Hamilton pessimista sull’aggancio alla Red Bull nel prossimo biennio

Interlagos, dove la Formula 1 ha corso nell’ultimo weekend, ha rappresentato un autentico calvario per la Mercedes che ha faticato terribilmente nel reggere il passo della concorrenza complice un accentuato degrado gomme. La scuderia della Stella ha portato a traguardo una sola monoposto, quella di Lewis Hamilton che ha concluso la gara solamente all’ottavo posto, mentre la W14 numero 63 di George Russell è stata costretta al ritiro per un problema alla power unit.

Un passo indietro non certo incoraggiante per la Mercedes, ma grazie anche ad un fine settimana infelice per la Ferrari (Sainz 6°, Leclerc ritiratosi nel giro di ricognizione) ha conservato un discreto margine di 20 punti sulla squadra di Maranello nella lotta al secondo posto nel Mondiale costruttori. Ma l’obiettivo principale resta sempre la Red Bull, che continua a fare incetta di vittorie con Max Verstappen, anche se Hamilton ritiene che difficilmente il divario con la monoposto anglo-austriaca potrà essere colmato nei prossimi due anni.

“Alla fine tutto quello che posso fare è cercare di rimanere ottimista – ha dichiarato Hamilton, citato da RaceFans.net – Ma penso che la Red Bull sia molto lontana, credo che sia evidente anche per i prossimi due anni”.