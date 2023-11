F1 | Pirelli si prepara al prossimo appuntamento di Las Vegas

Salutati il Brasile e il tracciato di Interlagos, dove nell’ultimo weekend si è disputato il ventesimo appuntamento stagionale, la Formula 1 sarà nuovamente in pista tra meno di due settimane nell’atteso evento di Las Vegas. Sulla gara che si disputerà in una pista cittadina, ricavata unendo le strade più importante della capitale economica e dell’intrattenimento dello Stato del Nevada, ne ha discusso Mario Isola per quel che riguarda le gomme. Una corsa che rappresenta certamente un’autentica incognita sia per Pirelli che per gli stessi team.

“È un passo verso l’ignoto, per tutti credo – ha dichiarato Isola nel weekend di Interlagos – Las Vegas sarà fredda, è un circuito cittadino. Stiamo lavorando con i team e abbiamo chiesto loro delle simulazioni in anticipo per cercare di capire quanta energia imprimerà sulle gomme la monoposto. Abbiamo ricevuto informazioni dalle aziende che producono l’asfalto per capire quanto sia abrasivo e quale è il livello di scorrimento che possiamo aspettarci. Ma restano ancora molti punti interrogativi su Las Vegas”.

Isola, completando la propria analisi, ha poi aggiunto: “Abbiamo deciso di utilizzare le tre mescole più morbide della gamma per cercare di generare grip. Posso immaginare molta evoluzione della pista e grip molto basso. Quindi si lamenteranno! Va bene. Gestiremo anche questa situazione. Ma è una grande incognita. Pista veloce, lunghi rettilinei, alta velocità e tutte condizioni piuttosto difficili da gestire”.