F1 | Mercedes, Hamilton deluso: “Sono stati commessi degli errori”

E’ deluso Lewis Hamilton dopo la sua gara anonima di Singapore. Il britannico e la Mercedes sono rimasti sorpresi dalla strategia Ferrari, che ha anticipato le mosse degli avversari fermandosi prima del previsto e di fatto togliendo dalla lotta per la vittoria il cinque volte campione del mondo.

“Non è stato il weekend che volevamo, affatto – ha tuonato Hamilton. Penso che avevamo il ritmo per vincere, e abbiamo parlato nel briefing della possibilità di fare undercut, volevo correre quel rischio, ma la Ferrari ha deciso di entrare ai box e la strategia è cambiata, facendo l’opposto e rimanendo in pista. Le gomme andavano nonostante stessi spingendo, ma dopo alcuni giri sono decadute. Sono stati commessi degli errori, ma vinciamo e perdiamo come squadra, insieme. Non puntiamo il dito sulle persone, è sempre stata la nostra filosofia e non cambierà per via di una gara. La Ferrari è super affamata e spinge molto, ma noi siamo i migliori, credo. Stanotte discuteremo tra noi e torneremo già in lizza nella prossima gara”.