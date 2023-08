F1 | Horner, AlphaTauri trampolino di lancio per Ricciardo

Tra le novità che ha regalato questa prima parte di stagione rientra anche il ritorno in Formula 1 a tempo pieno di Daniel Ricciardo. L’australiano infatti, dopo aver chiuso la difficile esperienza in McLaren per fare rientro alla Red Bull come riserva del duo Verstappen-Perez, è (ri)approdato a Faenza dove in AlphaTauri ha preso il posto dell’olandese Nyck de Vries.

Un’opportunità che Ricciardo vuole sfruttare al meglio, per non lasciarsi sfuggire l’occasione – qualora si creassero le giuste condizioni – di fare ritorno a Milton Keynes come titolare. Ma per il momento, e per l’immeditato futuro, questa opzione di mercato non è contemplata dalla Red Bull come ha riferito Chris Horner.

“Ora Daniel ha l’opportunità da qui alla fine dell’anno di dimostrare di non aver perso il suo smalto – ha dichiarato Horner, discutendo con i giornalisti presenti a Spa – E poi verrà presa una decisione se rimarrà in quel posto per altri 12 mesi. Ovviamente il motivo per cui Daniel è stato riportato al volante non è perché ha aspirazioni a lungo termine di essere un pilota Alpha Tauri. La vede come la strada più veloce per tornare su un sedile competitivo”.

Horner, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Ovviamente è chiaro che i piloti dell’Alpha Tauri e in precedenza della Toro Rosso sono stati messo lì crescere e per essere candidati alla Red Bull Racing, Daniel ne è molto consapevole, ma questo non potrebbe avvenire prima del 2025”.